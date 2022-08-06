Семь лесных пожаров ликвидировали в Югре за сутки

- Русский
В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки, по данным департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, ликвидировано семь возгораний на площади 117, 21 гектара.
Выявлено десять новых очагов огня общей площадью 90,5 гектара. В ликвидации возгораний задействованы сотрудники федеральной и ханты-мансийской авиалесоохраны, МЧС, спасатели «Центроспас-Югория» и арендаторы земель лесного фонда. Общая численность огнеборцев — 728 человек.
«Всего на сегодняшний день в регионе действуют 30 лесных пожаров, в том числе, один на особо охраняемой природной территории. Локализовано девять возгораний на площади 3491 гектар — это 71 % территорий, где действуют пожары», — сообщил Егор Збродов, первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры.