Семь лесных пожаров ликвидировали в Югре за сутки

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Семь лесных пожаров ликвидировали в Югре за сутки

В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки, по данным департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа, ликвидировано семь возгораний на площади 117, 21 гектара.

Выявлено десять новых очагов огня общей площадью 90,5 гектара. В ликвидации возгораний задействованы сотрудники федеральной и ханты-мансийской авиалесоохраны, МЧС, спасатели «Центроспас-Югория» и арендаторы земель лесного фонда. Общая численность огнеборцев — 728 человек.

«Всего на сегодняшний день в регионе действуют 30 лесных пожаров, в том числе, один на особо охраняемой природной территории. Локализовано девять возгораний на площади 3491 гектар — это 71 % территорий, где действуют пожары», — сообщил Егор Збродов, первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

admhmao.ru

Вс, 31/07/2022 - 18:31

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