Более 7 тысяч югорских родителей распорядились средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий

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С начала 2022 года ОПФР по ХМАО – Югре направил около 2,6 млрд рублей федеральных средств по заявлениям югорских семей о распоряжении материнским (семейным) капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 7 тысяч обратившихся в региональное отделение ПФР родителей распорядились средствами на эти цели (60,5%).
ОПФР по ХМАО – Югре напоминает, на какие улучшения жилищных условий можно направить средства материнского капитала:
- приобретение жилого помещения;
- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации;
- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;
- компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;
- уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;
- погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;
- уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
- платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
Важно отметить, что приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. Ремонт жилого помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре