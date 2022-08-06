Более 7 тысяч югорских родителей распорядились средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий

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Более 7 тысяч югорских родителей распорядились средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий

С начала 2022 года ОПФР по ХМАО – Югре направил около 2,6 млрд рублей федеральных средств по заявлениям югорских семей о распоряжении материнским (семейным) капиталом. Самым популярным направлением программы остается  улучшение жилищных условий. Более 7 тысяч обратившихся в региональное отделение ПФР родителей распорядились средствами на эти цели (60,5%).

ОПФР по ХМАО – Югре напоминает, на какие улучшения жилищных условий можно направить средства материнского капитала:

  • приобретение жилого помещения;
  • строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации;
  • строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;
  • компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;
  • уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
  • погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;
  • погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;
  • уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
  • платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

Важно отметить, что приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. Ремонт жилого помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пнд, 01/08/2022 - 08:59

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