Почти 150 млн рублей выплатили в Югре женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

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Почти 150 млн рублей выплатили в Югре женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

С начала 2022 года 148 699 108 рублей выплачено в ХМАО - Югре женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, среднедушевой доход семьи которых не превышает прожиточного минимума в регионе. Ежемесячное пособие  получили 1746 югорчанок. Размер выплат 10 151 р.

Напоминаем, что ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается при обращении за ним после 12 недель беременности и выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации  до  месяца родов или прерывания беременности включительно (но не ранее наступления 6 недель беременности). При этом, если прерывание беременности произошло на сроке до 12 недель, выплата пособия не производится.  

Пособие выплачивается за полный месяц, независимо от срока наступления 6 недель беременности  или даты обращения за ним, а также за полный месяц, включая месяц родов или прерывания беременности.

С 1 апреля 2022 г. изменились условия применения «нулевого дохода» для назначения пособия. Теперь, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода или срок беременности на момент подачи заявления составляет 12 недель и более, месяцы беременности учитываются в качестве уважительной причины отсутствия доходов.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пнд, 01/08/2022 - 09:01

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