Более 14 тыс. югорских пенсионеров воспользовались компенсацией на проезд к месту отдыха и обратно

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С начала 2022 года в ХМАО – Югре вынесено 14702 положительных решений по услуге «Предоставление компенсации в виде предоставления пенсионеру проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно». ОПФР по ХМАО – Югре информирует об изменениях по компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам.
16 июня 2021 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 913 «О внесении изменений в пункт 8 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно» внесены изменения, касающиеся порядка предоставления компенсации в виде предоставления пенсионеру проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно.
В результате изменений решение о предоставлении указанной компенсации принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления при наличии специальных талонов (направлений) на получение в транспортной организации, с которой заключен соответствующий договор, проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно без предъявления требований к представлению документов, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха.
- При наличии специальных талонов (направлений) их выдача осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи пенсионером или его представителем заявления о компенсации, - пояснила начальник управления
установления социальных выплат ОПФР по ХМАО - Югре Наталья Куксенко. - Компенсация предоставляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела пенсионера.
В 2022 году договоры на перевозку заключены с ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» и АО «Федеральная пассажирская компания».
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре