Народный день в ТОРУМ МАА

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Народный день в ТОРУМ МАА

6 августа 2022 года в 14:00 на Экспозиции под открытым небом музея «Торум Маа» в преддверие Международного дня коренных народов мира приглашаем стать участником программы «Ма ай мирием» – «Мой  маленький народ», где мы вновь расскажем о культуре северных народов ханты и манси.

На станциях «Изобразительная», «Мастеровая», «Костровая»…  квеста «Каждый другом силён» предложим пройти интересные испытания и подтвердить, что вместе мы – сила и опора для семьи, народа, страны!

         Семейное дефиле в традиционных костюмах, «живой» микрофон, множество спортивных, мастеровых площадок, вкуснейший хлеб и душистый чай запомнятся вам надолго! 

        

Программа:

– Квест «Каждый другом силён»;

– Мастер-класс «Строительство лабаза»;

– Мастер-класс «Ягодная семья»: морошка, черника, клюквинка;

– Тихие игры: головоломки, ребусы;

– Программа «Этно-старт»;

– Этноразминка;

– Проект «35»;

– Концертная программа. Живой микрофон;

– Хлеб из хантыйской печи. Душистый чай.

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Будем рады встрече с Вами 6 августа в 14:00 на открытой экспозиции музея
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1!
Телефон для справок: +7(3467) 32-20-58

 

Cлужба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Пнд, 01/08/2022 - 09:08

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