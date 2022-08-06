Народный день в ТОРУМ МАА

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6 августа 2022 года в 14:00 на Экспозиции под открытым небом музея «Торум Маа» в преддверие Международного дня коренных народов мира приглашаем стать участником программы «Ма ай мирием» – «Мой маленький народ», где мы вновь расскажем о культуре северных народов ханты и манси.
На станциях «Изобразительная», «Мастеровая», «Костровая»… квеста «Каждый другом силён» предложим пройти интересные испытания и подтвердить, что вместе мы – сила и опора для семьи, народа, страны!
Семейное дефиле в традиционных костюмах, «живой» микрофон, множество спортивных, мастеровых площадок, вкуснейший хлеб и душистый чай запомнятся вам надолго!
Программа:
– Квест «Каждый другом силён»;
– Мастер-класс «Строительство лабаза»;
– Мастер-класс «Ягодная семья»: морошка, черника, клюквинка;
– Тихие игры: головоломки, ребусы;
– Программа «Этно-старт»;
– Этноразминка;
– Проект «35»;
– Концертная программа. Живой микрофон;
– Хлеб из хантыйской печи. Душистый чай.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Будем рады встрече с Вами 6 августа в 14:00 на открытой экспозиции музея
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1!
Телефон для справок: +7(3467) 32-20-58
Cлужба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»