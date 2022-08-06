Завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Приполярный

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Учреждение относится к медицинскому объекту в труднодоступном, удаленном населенном пункте. Работы выполнены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для населенного пункта, где проживают почти 1,5 тысячи человек, это без преувеличения, не роскошь, а необходимость.
В ходе ремонта полностью заменили старую крышу, окна и двери, систему водоснабжения, отопления, канализации, установили противопожарную сигнализацию, обновили электрооборудование с заменых светильников на энергосберегающие. Облагородили прилегающую территорию. «Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, мы получили возможность провести в амбулатории комплексный капитальный ремонт. Работы проведены с учетом всех современных норм санитарного и противопожарного законодательства, а также с соблюдением требований доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», – отметил главный врач Игримской районной больницы Аркадий Тихомиров.
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