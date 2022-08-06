Завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Приполярный

  • Русский
Завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Приполярный

Учреждение относится к медицинскому объекту в труднодоступном, удаленном населенном пункте. Работы выполнены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для населенного пункта, где проживают почти 1,5 тысячи человек, это без преувеличения, не роскошь, а необходимость.

В ходе ремонта полностью заменили старую крышу, окна и двери, систему водоснабжения, отопления, канализации, установили противопожарную сигнализацию, обновили электрооборудование с заменых светильников на энергосберегающие. Облагородили прилегающую территорию. «Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, мы получили возможность провести в амбулатории комплексный капитальный ремонт. Работы проведены с учетом всех современных норм санитарного и противопожарного законодательства, а также с соблюдением требований доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», – отметил главный врач Игримской районной больницы Аркадий Тихомиров.

 

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пнд, 01/08/2022 - 12:49

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.