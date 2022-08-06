В Югре продолжается апробация федерального закона о социальном заказе

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В Югре продолжается апробация федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Правовой акт должен расширить возможности конкурентного оказания бюджетных услуг в соответствии с принципом «деньги следуют за потребителем».
Напомним, Югра - один из пилотных регионов, отобранных министерством финансов Российской Федерации для проведения апробации механизмов предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Как пояснили в департаменте экономического развития Югры, закон о социальном заказе направлен на повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и создание равных условий в сфере финансового обеспечения для государственных (муниципальных) учреждений и негосударственных организаций, участвующих в оказании таких услуг.
В настоящее время сформирована правовая база для формирования социального заказа в сфере спорта, социального обслуживания, обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать.
В Югре с 2021 года государственный социальный заказ был сформирован по направлению «спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – по шахматам». Так, в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе услугу оказывают две негосударственные организации, получателями стали 40 детей.
В 2022 году сформирован заказ на создание условий для обеспечения возможности граждан путешествовать. Почти пять тысяч школьников 5-9 классов получат сертификат для путешествий по своему региону. С августа по ноябрь 2022 года ребята смогут побывать в Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Югорске и других муниципальных образованиях.
С этого года в округе также реализуется предоставление социального обслуживания на дому. Такие услуги оказывают четыре негосударственные организации в Нижневартовске и Нижневартовском районе для 286 получателей.
Сейчас, как отмечают специалисты, активно ведется работа над созданием системы мониторинга и оценки качества оказываемых социальных услуг.
В 2023 году можно будет увидеть первые итоги эксперимента. Завершится апробация в 2024 году. Ее результатом должно стать изменение корпоративной культуры оказания услуг, ориентация на потребителя, выбирающего поставщика, которому доверяет. Для этого совершенствуется механизм обратной связи между всеми заинтересованными сторонами.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры