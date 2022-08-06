Югорчан приглашают принять участие в форуме «Социальные практики добрососедства»

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Югорчан приглашают принять участие в форуме «Социальные практики добрососедства»

С 12 по 14 октября в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) пройдет всероссийский форум «Социальные практики добрососедства». Главная задача мероприятия - создание механизма постоянного и системного взаимодействия между активными гражданами и муниципальными органами власти для решения актуальных задач территориального общественного самоуправления и развития локальных территорий.

Организаторы всероссийского форума - Институт развития местных сообществ (город Москва), информационно-ресурсный центр «Наше достояние», общероссийский проект «Добрые соседи».

К участию в мероприятии приглашаются физические и юридические лица. Подать заявку можно до 5 сентября 2022 года на сайте https://россия-территория-развития.рф/dobrososedstvo. Работа на форуме предусматривает два формата: публичное выступление участников и участие в дискуссиях на площадках мероприятия.

В ходе мероприятия единомышленники поделятся практиками сохранения и развития добрососедских отношений. В частности, обменяются опытом, накопленным организациями, которые используют технологии добрососедства в своей работе, рассмотрят современные практики управления многоквартирными домами, изучения нормативно-правовой базы государственных и муниципальных органов власти.

По итогам конкурса участники получат сертификаты и комплект методических материалов по развитию социальных практик добрососедства. Подробную информацию можно найти на сайте https://россия-территория-развития.рф/dobrososedstvo

Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры

Пнд, 01/08/2022 - 16:20

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