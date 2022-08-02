Открытие форума «Утро» в Ханты-Мансийске собрало более 12 тысяч югорчан и гостей столицы

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Открытие форума «Утро» в Ханты-Мансийске собрало более 12 тысяч югорчан и гостей столицы

1 августа в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Утро» Уральского федерального округа.

Мероприятие объединило более 12 тысяч человек: участников форума из 53 регионов РФ и 14 стран мира, спикеров, организаторов, волонтеров и югорчан, приехавших со всего автономного округа.

«Сюда приезжают лучшие из лучших. Здесь задают тренды, получают знания, обмениваются опытом, находят друзей. Я горжусь нашей молодёжью, ее талантами, успехами и достижениями. Вы — главный двигатель развития страны и её регионов!» — сказал в своем видеообращении полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

К напутствию участникам форума присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова.

«Форум перешагнул через границы округа, объединив десятки молодых, увлеченных, талантливых людей из России и других стран мира. Очень рада, что к нам смогли приехать ребята из ДНР и ЛНР. Главная тема мероприятия — создание сообществ для генерации инициатив по принципу «люди – людям». Уверена, что красота, сила и просторы Югры, в том числе Археопарк, в котором вы будете работать, вдохновят вас на креативные идеи. Лучшие из них мы реализуем в Югре», — подчеркнула глава региона.

После торжественной части пред гостями и жителями Югры выступила певица Елка и группа «Dabro». Завершило программу открытия форума «Утро» фаер-шоу.

У участников форума сегодня была насыщенная программа, включающая установочные сессии и работу на площадках. Это только первый день, и молодые люди полны сил и энтузиазма, ведь для них встреча в Югре — это реальный шанс выдвинуть и реализовать свои идеи, найти команду единомышленников.

Трансляция открытия форума и концерта доступны по ссылке: https://vk.com/video-41305677_456239429

admhmao.ru

Втр, 02/08/2022 - 09:46

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