Забота о комфортной старости жителей города – один из главных векторов работы

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Современная жизнь предъявляет серьезные требования к старшему поколению, которое хочет оставаться в курсе событий и вести активный образ жизни. Об этом всегда помнит главный врач БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» Валентина Казакова. Она, как почётный житель окружного центра, всегда с особым уважением относилась к старшему поколению. Забота о комфортной старости жителей города – один из ее главных векторов работы уже много лет. Так она встретилась с руководителями ячеек городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Встреча началась с теплых слов гостей, которые восхищались изменившимся в последнее десятилетие отношением к старшему поколению в стоматологической поликлинике: медицинские регистраторы всегда помогут записаться тем, кто не владеет навыками работы с информационными системами, прекрасное отношение врачей, нет очередей на льготное зубопротезирование.
Валентина Алексеевна рассказала об организации стоматологической помощи пожилым людям в Ханты-Мансийске, системе записи на прием к врачам-специалистам, возможности и порядке получения меры социальной поддержки в виде изготовления и ремонта зубных протезов, видах зубных протезов, которые изготавливаются в рамках льготного зубопротезирования.
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет! Только вместе мы сможем сохранить стоматологическое здоровье как подрастающего поколения, так и восстанавливать утраченные функции и дарить радость жизни старшему поколению.
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