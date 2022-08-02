Обычная работа в необычных условиях. Ортопед-травматолог две недели провёл в Мариуполе

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Опытный ортопед-травматолог БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Андрей Миронов стал уже третьим врачом, побывавшим с гуманитарной миссией на Донбассе. Напомним, эту эстафету доброй воли в начале мая открыл главный врач клиники Дмитрий Гарайс. После него, в июне, на помощь мариупольским коллегам отправился анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Иванко. И вот буквально на днях оттуда вернулся доктор Миронов.
В областной больнице интенсивного лечения г. Мариуполя Андрей Александрович жил и работал две недели, находясь при этом в официальном отпуске. По приезду сразу заметил высокую потребность населения в ортопедотравматологической помощи. Причем, её при довольно интенсивном потоке пациентов на тот момент оказывал всего один специалист такого профиля. «В больнице, работающей в штатном режиме, маршрутизация пациентов – это организованный процесс. С первичными обращениями работает травмпункт, с повторными – поликлиника, с экстренными случаями – приёмное отделение. Там же пока эти потоки не разделены, все пациенты с травмами идут к одному врачу. Ему приходится и на приёме сидеть, и в операционной работать. Нагрузка серьёзная, поэтому ещё одна пара рук, конечно, не лишняя», - объясняет Андрей Миронов.
Сургутский специалист лечил пациентов не только с бытовыми травмами. Многие по-прежнему обращаются с последствиями огнестрельных и минно-взрывных ранений: не срастающимися переломами, инфекциями, остеомиелитами. Есть и свежие повреждения – люди еще натыкаются на оставленные незаметные мины. Андрей Александрович столкнулся с тремя такими случаями. Помимо работы в больнице, врач в свободное время вместе с волонтёрами развозил по адресам продукты и предметы первой необходимости. Во время таких гуманитарных рейдов оценивал самочувствие местных жителей. Одним достаточно было пополнить запасы домашней аптечки, другим же настоятельно рекомендовал обратиться в клинику.
Перед отъездом у Андрея Миронова сложилось впечатление, что ситуация с медработниками в Мариуполе постепенно налаживается. Сам застал большую группу откомандированных сюда врачей самых разных специальностей из Москвы, Подмосковья и Ростовской области. А кроме того, ранее покинувшие город сотрудники тоже начали возвращаться в свои медицинские учреждения.
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