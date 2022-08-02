В Югре мобилизуются силы для борьбы с лесными пожарами

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В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с серьёзной ветровой нагрузкой и увеличением площади лесных пожаров принято решение о перегруппировке и наращивании количества личного состава, борющегося с огнем. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
По состоянию на 1 августа 2022 года в регионе действует 32 лесных пожара на площади 9753,8 гектара. Локализовано девять лесных возгораний на площади 3028 гектаров.
«В тушении огня задействованы 811 человек и 15 единиц техники. Это сотрудники региональной авиабазы, МЧС, спасатели «Центроспас-Югория», арендаторы земель лесного фонда. Из-за ветров увеличилась площадь возгорания до 250 гектаров в заповеднике «Малая Сосьва», Советский район. В тушении пожара участвует 25 сотрудников федеральной авиалесохраны», — сообщил Егор Збродов.
По его словам, сильное задымление в Советском районе связано именно с резким увеличением площади пожаров в результате усиления ветра.
За прошедшие выходные к тушению огня в Югре дополнительно было привлечено 275 человек. 1 августа во всех районах округа в воздух поднимутся 19 бортов авиалесоохраны: 12 самолетов (6 АН-2, 6 А-22) и четыре вертолета, в том числе два борта Ми-8 АМТ, оборудованных водосливными устройствами. Воздушные суда будут тушить пожары в Березовском и Октябрьском районах.
За прошедшие выходные были ликвидированы возгорания в районе деревни Верхние Нарыкары в Октябрьском районе. Причиной пожара стал человеческий фактор.
«Хочу отметить работу «Центроспаса», добровольцев и профессиональные действия группы парашютистов-пожарных окружной авиалесохраны под руководством Антона Хатылова, Валентина Язева и Валерия Кондина, ведущих борьбу с огнем в Октябрьском районе», — сказал Егор Сбродов.
Как сообщил глава Нягани Иван Ямашев, на территории муниципалитета также продолжается ликвидация возгораний.
«Жаркая погода и сильный ветер осложняют тушение лесных пожаров. Для усиления работы по их локализации членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение увеличить группировку добровольцев и пожарных до 90 человек. В борьбе с огнем задействовано восемь единиц спецтехники. Угрозы жилым районом города нет, замеры воздуха в городе – без отклонения от нормы», — сообщил мэр Нягани.
По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в соответствии со Сводным планом планируется наращивать численность сотрудников, участвующих в тушении лесных пожаров, и количество воздушных судов, в том числе с привлечением вертолета МИ-26.
Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» может повлечь за собой наложение наказания от штрафа до реального лишения свободы.