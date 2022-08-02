В Югре мобилизуются силы для борьбы с лесными пожарами

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В Югре мобилизуются силы для борьбы с лесными пожарами
Фото Р. ТеткинаФото Р. Теткина
Фото Р. Теткина

В Ханты-Мансийском автономном округе в связи с серьёзной ветровой нагрузкой и увеличением площади лесных пожаров принято решение о перегруппировке и наращивании количества личного состава, борющегося с огнем. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По состоянию на 1 августа 2022 года в регионе действует 32 лесных пожара на площади 9753,8 гектара. Локализовано девять лесных возгораний на площади 3028 гектаров.

«В тушении огня задействованы 811 человек и 15 единиц техники. Это сотрудники региональной авиабазы, МЧС, спасатели «Центроспас-Югория», арендаторы земель лесного фонда. Из-за ветров увеличилась площадь возгорания до 250 гектаров в заповеднике «Малая Сосьва», Советский район. В тушении пожара участвует 25 сотрудников федеральной авиалесохраны», — сообщил Егор Збродов.

По его словам, сильное задымление в Советском районе связано именно с резким увеличением площади пожаров в результате усиления ветра.

За прошедшие выходные к тушению огня в Югре дополнительно было привлечено 275 человек. 1 августа во всех районах округа в воздух поднимутся 19 бортов авиалесоохраны: 12 самолетов (6 АН-2, 6 А-22) и четыре вертолета, в том числе два борта Ми-8 АМТ, оборудованных водосливными устройствами. Воздушные суда будут тушить пожары в Березовском и Октябрьском районах.

За прошедшие выходные были ликвидированы возгорания в районе деревни Верхние Нарыкары в Октябрьском районе. Причиной пожара стал человеческий фактор.

«Хочу отметить работу «Центроспаса», добровольцев и профессиональные действия группы парашютистов-пожарных окружной авиалесохраны под руководством Антона Хатылова, Валентина Язева и Валерия Кондина, ведущих борьбу с огнем в Октябрьском районе», — сказал Егор Сбродов.

Как сообщил глава Нягани Иван Ямашев, на территории муниципалитета также продолжается ликвидация возгораний.

«Жаркая погода и сильный ветер осложняют тушение лесных пожаров. Для усиления работы по их локализации членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение увеличить группировку добровольцев и пожарных до 90 человек. В борьбе с огнем задействовано восемь единиц спецтехники. Угрозы жилым районом города нет, замеры воздуха в городе – без отклонения от нормы», — сообщил мэр Нягани.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в соответствии со Сводным планом планируется наращивать численность сотрудников, участвующих в тушении лесных пожаров, и количество воздушных судов, в том числе с привлечением вертолета МИ-26.

Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Статья 261 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» может повлечь за собой наложение наказания от штрафа до реального лишения свободы.

admhmao.ru

Фото Р. ТеткинаФото Р. Теткина
Фото Р. Теткина
Фото Р. ТеткинаФото Р. Теткина
Фото Р. Теткина
Втр, 02/08/2022 - 13:21

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