Новые автомобили в поликлинике Сургутского района

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Новые автомобили в поликлинике Сургутского района

В целях реализации мероприятий по снижению смертности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, увеличения доступности скорой медицинской помощи, отделение скорой медицинской помощи БУ «Сургутская районная поликлиника» поступило два новых санитарных автомобиля класса В.

Это автомобили, которые отправляют на экстренные и безотлагательные случаи. И предназначены такие машины для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь, контролировать его состояние. Комплектуется машина самым разным современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами. Такие машины позволяют проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу. Обычно бригада состоит в таком случае из 4 человек.

 

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Ср, 03/08/2022 - 13:20

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