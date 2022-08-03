Новые автомобили в поликлинике Сургутского района

- Русский
В целях реализации мероприятий по снижению смертности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, увеличения доступности скорой медицинской помощи, отделение скорой медицинской помощи БУ «Сургутская районная поликлиника» поступило два новых санитарных автомобиля класса В.
Это автомобили, которые отправляют на экстренные и безотлагательные случаи. И предназначены такие машины для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь, контролировать его состояние. Комплектуется машина самым разным современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами. Такие машины позволяют проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу. Обычно бригада состоит в таком случае из 4 человек.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao