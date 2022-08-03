Приглашаем на интерактивную программу «Мелодия журавля» в Международный день коренных народов мира

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Приглашаем на интерактивную программу «Мелодия журавля» в Международный день коренных народов мира

Югра – суровый, древний и щедрый край – историческая родина народов ханты, манси и лесных ненцев.

Окружной Дом народного творчества приглашает познакомиться с музыкальными традициями обских угров
9 августа в 11 часов на интерактивной программе «Мелодия журавля».

Звучание национальных музыкальных инструментов - санквылтап», «нарсъюх», «тарыг сыплув ийв» расскажет о шуме ветра и шелесте листьев, плеске рыбы, пении птиц и шорохе крадущегося хищника.

Наши гости будут не только слушателями, они смогут проявить свой талант в искусстве игры на музыкальных инструментах народов ханты и манси.

Завершится встреча мастер-классом по изготовлению журавля в технике оригами.

 

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Ср, 03/08/2022 - 15:18

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