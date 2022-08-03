В Югре проходит форум молодежи «Утро – 2022»

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Открытие грандиозного комьюнити-форума уральской молодежи «УТРО» состоялось 1 августа в Ханты-Мансийке. В мероприятии принимают участие представители из 53 регионов России, а также из 14 зарубежных стран, в том числе ребята из Донбасса – это более 500 человек.
С приветственной речью на открытии выступил полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев: «Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на форуме «Утро – 2022», главной молодёжной площадки Уральского федерального округа. Сюда приезжают лучшие из лучших! Здесь задают тренды, получают знания, обмениваются опытом, находят друзей. Форум – это яркое, запоминающееся событие, это новые люди и новые идеи, это энергия, которой вы щедро делитесь друг с другом и всеми вокруг. Я горжусь нашей молодежью, вашими талантами, успехами и достижениями! Вы – главный двигатель развития страны и её регионов, все пути для вас открыты, решение и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти своё призвание. Для этого есть много интересных проектов и площадок, и форум «Утро» одна из таких возможностей. В нём традиционно участвуют молодёжь из разных регионов России и впервые ребята из Луганской и Донецкой Народных Республик, давайте поприветствуем их. Дорогие ребята, наш форум проходит в прекрасном месте, на территории исторического комплекса «Археопарк». Здесь удивительная и прекрасная природа. Она такая же красивая и мощная, как наша страна.
Хочу поблагодарить соорганизаторов форума, правительство Югры и команду Росмолодёжи, они большие молодцы. А вам успеха – дерзайте, пробуйте новое, настойчиво добивайтесь поставленных целей и не останавливайтесь на достигнутом! Желаю вам плодотворной работы, ярких впечатлений, а главное практических результатов. Пусть «Утро – 2022» будет добрым!»
Также в прямом эфире участников и гостей поприветствовала губернатор Югры Наталья Комарова: «Здравствуйте дорогие друзья, наши гости! Приветствую вас на форуме «Утро». Наш уральский форум перешагнул через географические границы округа и объединил десятки молодых, увлечённых талантливых людей и из других регионов России, пригласил своих соотечественников из 14 стран мира. Я очень рада тому, что лидеры и молодёжь страны смогли приехать к нам и быть сейчас с нами. Главная тема «Утро» – это создание молодёжных сообществ для генерации по правилу «люди – людям» и уверена в том, что красота, сила и пространство Югры, в том числе «Археопарк», где сегодня и в течение всего форума вы будете работать, дорогие друзья, вдохновят вас на креативные и рациональные идеи по устойчивому развитию территорий. Лучшее мы реализуем в Югре! Пусть ваше утро будет ярким, добрым, как югорская земля».
На открытии форума «Утро – 2022» присутствовало более 12 000 человек. Для участников, жителей и гостей Ханты-Мансийска выступили группа «Dabro» и певица Ёлка. Артисты исполнили всеми любимые песни «Юность», «На часах ноль-ноль», «Прованс» и многие другие популярные песни.
группа "Dаbro". Фото: П. Молданова
2 августа в рамках форума произошло знаковое событие – арт-объект «Меховая шишка», установленный в археопарке в Ханты-Мансийске – попал в Книгу рекордов России. В этот день представители Книги рекордов России произвели замеры арт-объекта. «Рекордная высота 5 метров 36 сантиметров, а диаметр – 3 метра 60 сантиметров», – передает официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте».
В этот же день состоялась дискуссионная площадка, в которой приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. Модерировал встречу Михаил Емельянов, исполнительный директор АНО «Центр развития и популяризации игры го и стратегии».
На форуме выступят более 50 спикеров из регионов России и других стран в сфере молодежной политики и развитии неформальных сообществ, НКО, а также руководители молодежных проектов.
Завершится мероприятие 10 августа.
Оксана Албина