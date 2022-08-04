Активисты здравоохранения – Донбассу

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Активисты здравоохранения – Донбассу

Восемь коробок лекарственных препаратов и перевязочных средств доставили профсоюзные активисты ханты-мансийского здравоохранения в пункт сбора Гуманитарного добровольческого корпуса. Члены первичных профсоюзных организаций Ханты-Мансийска на свои средства приобрели спазмолитики, анальгетики, седативные и гипотензивные препараты, которые так необходимы жителям пострадавших территорий.

Отправка партии гуманитарной помощи состоится уже сегодня. «Коробки добра» получат жители Мариуполя. Ханты-Мансийская организация профсоюза работников здравоохранения благодарит всех, кто принял участие в сборе медикаментозной помощи для жителей пострадавших территорий.

 

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Чт, 04/08/2022 - 11:41

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