Активисты здравоохранения – Донбассу

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Восемь коробок лекарственных препаратов и перевязочных средств доставили профсоюзные активисты ханты-мансийского здравоохранения в пункт сбора Гуманитарного добровольческого корпуса. Члены первичных профсоюзных организаций Ханты-Мансийска на свои средства приобрели спазмолитики, анальгетики, седативные и гипотензивные препараты, которые так необходимы жителям пострадавших территорий.
Отправка партии гуманитарной помощи состоится уже сегодня. «Коробки добра» получат жители Мариуполя. Ханты-Мансийская организация профсоюза работников здравоохранения благодарит всех, кто принял участие в сборе медикаментозной помощи для жителей пострадавших территорий.
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