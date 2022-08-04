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В Березовском районе стартовал прием заявок для участие в конкурсе «Молодежная лига управленцев». Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем на территории нашего района.
Конкурс проводится с 1 августа по 5 сентября 2022 года, по следующим направлениям:
«Государственное и муниципальное управление»;
«Общественная сфера»;
«Бюджетная сфера».
Для участия приглашаются жители Березовского района в возрасте от 18 до 35 лет (доктора наук до 40 лет), являющиеся победителями или призерами всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства.
Заявки и пакет документов принимаются отделом по труду, социальной и молодежной политике Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района по адресу: 628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54, каб. 315. тел./факс: 2-32-03, тел.: 2-21-36. Электронный адрес: socotdel@berezovo.ru
Срок предоставления документов - до 17.00 ч. 22 августа 2022 года.
Ознакомиться более подробно с правилами проведения конкурса можно в положении.