Югра и Сахалин будут развивать межпарламентские отношения

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Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня между Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сахалинской областной Думой.
Делегация депутатов регионального законодательного собрания во главе с Председателем Борисом Хохряковым с рабочим визитом находится в Южно-Сахалинске. В нее вошли заместитель Председателя окружной Думы Наталья Западнова, председатель Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников, председатель Комитета Думы по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Великий, депутат Думы Югры Владимир Зиновьев и начальник Государственно-правового управления Кирилл Дмитриев.
Официальная делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры впервые посетила островной регион в декабре прошлого года. Тогда состоялась встреча в Сахалинской областной Думе, на которой депутаты двух парламентов в дружеской беседе обменялись мнениями и опытом в законодательной работе. В частности, обсуждалась поддержка и развитие культур коренных этносов.
Комментируя подписанное соглашение, Председатель Думы Югры выразил уверенность в том, что оно обеспечит сближение регионов.
«Я думаю, что это новый шаг к более плотному взаимодействию между нашими субъектами, несмотря на то, что нас разделяют большие расстояния – напрямую это практически пять тысяч километров. На транспортной схеме мы это все ощутили на себе, когда из города Ханты-Мансийска через Новосибирск сюда добирались.
Вся наша жизнь регламентируется законами и очень важно, когда какой-нибудь регион выступает с инициативой, чтобы коллеги ее поддержали, а на федеральном уровне, в Государственной Думе, Совете Федерации это проходит всегда гораздо быстрее. Поэтому, мы будем поддерживать друг друга.
Точек взаимодействия много – это, в первую очередь, защита интересов людей, социально-экономическое и инновационное развитие, вопросы законодательства в здравоохранении, культуре, спорте, жилищно-коммунальной сфере. Считаю, начало положено. Программа у нас насыщенная. За несколько дней мы планируем посетить ряд производственных объектов, спортивных и учреждений социальной сферы», – подчеркнул Борис Хохряков.
В свою очередь, Исполняющий обязанности Председателя Сахалинской областной Думы Анатолий Кочнев одним из ключевых направлений совместной деятельности назвал обмен опытом между законодательными органами власти.
«Соглашение поможет депутатам Сахалинской областной Думы изменить принципы своей работы. Прозвучала интересная мысль – выезжать в районы и проводить там свою работу более активно. Югра в этом плане на передовых. Там есть Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, принцип работы которой – в сохранении самобытности языков, культуры коренных народов», – добавил он.
Для членов делегации из Югры провели экскурсию по зданию Сахалинской областной Думы, где посетили парламентский зал заседаний, ознакомились с принципами работы системы голосования. Борис Хохряков оставил памятную запись в Книге почетных гостей Сахалинской областной Думы.
Далее участники делегации возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Славы Южно-Сахалинска в память о погибших на полях сражений.
В рамках официального визита также запланировано посещение социально значимых и культурных объектов Южно-Сахалинска, производственных предприятий.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа