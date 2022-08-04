Органы государственной власти, объединения работодателей и профсоюзов принимают соглашения

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Органы государственной власти, объединения работодателей и профсоюзов принимают соглашения

Органы государственной власти, объединения работодателей и профсоюзы ведут работу по заключению трехстороннего стороннего соглашения на 2023–2025 годы.

Коллективные переговоры по заключению соглашения проводит трехсторонняя комиссия. Рабочей группе по подготовке соглашения поручено подготовить проект соглашения в срок до 30 октября 2022 года.

Заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений департамента труда и занятости населения Коваленко Евгений Николаевич сказал, что соглашение, в соответствии со статьёй 45 трудового кодекса РФ, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на региональном уровне социального партнерства. «За основу соглашения на 2023–2025 год мы взяли прошлогоднее соглашение», – отметил Коваленко.

Решение комиссии и предыдущее соглашение на 2020–2022 годы размещены на сайте департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в разделе «Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Югре».

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут направлять предложения в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на адрес электронной почты KovalenkoEN@admhmao.ru.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Чт, 04/08/2022 - 15:12

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