Югорчан приглашают принять участие в фестивале работающей молодёжи «На высоте»

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Югорчан приглашают принять участие в фестивале работающей молодёжи «На высоте»

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» организует всероссийский фестиваль работающей молодёжи «На высоте», который пройдет в городе Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022 года.

Основная задача мероприятия — представить лучшие практики в области корпоративных программ, профессиональной ориентации молодёжи и привлечения молодёжного кадрового потенциала.

Фестиваль пройдёт по семи творческим направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, арт и научный слэм. Также в рамках мероприятия запланированы образовательные программы, направленные на формирование навыков, полезных как в творческой практике, так и в других сферах жизни.

Участниками могут стать штатные работники и привлечённые специалисты организаций любой формы собственности на территории Российской Федерации со стажем работы не менее трёх месяцев на момент подачи заявки, в возрасте от 18 до 35 лет.

Заявку необходимо заполнить до 8 августа на сайте фестиваля https://nvfest.ru/podat-zayavku-na-konkurs/.

Подробнее ознакомиться с фестивалем можно в официальной группе во «Вконтакте» https://vk.com/fest_onthetop

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Чт, 04/08/2022 - 15:13

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