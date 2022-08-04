Почти тысяча человек задействовано в тушении лесных пожаров в Югре

  • Русский
Почти тысяча человек задействовано в тушении лесных пожаров в Югре

По состоянию на 4 августа в лесах Югры проводится работа по ликвидации 44 возгораний на площади 19408,6 гектара.

Еще один пожар площадью 1685 гектаров продолжает действовать в заповеднике «Малая Сосьва» на территории Советского района.

«За минувшие сутки локализовано семь лесных пожаров на площади 2715,8 гектара. Мы увеличили группировку, задействованную на тушении возгораний. Сейчас в лесу работают 985 человек и 37 единиц техники. В том числе 58 человек занимаются тушением пожара в заповеднике — это сотрудники “Малой Сосьвы” и работники Федеральной авиалесоохраны», — сообщил первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Для борьбы с огнем в воздух сегодня поднялись 15 самолетов и 7 вертолетов. Также в Югру для оказания содействия в тушении лесных пожаров прибыли 102 сотрудника парашютно-десантной службы из других регионов.

Отметим, что основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность при пользовании в лесу огнём во время работы и отдыха.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Статья 261 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» может повлечь за собой наказание от наложения штрафа до реального лишения свободы.

admhmao.ru

Чт, 04/08/2022 - 16:35

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.