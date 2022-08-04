Почти тысяча человек задействовано в тушении лесных пожаров в Югре

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По состоянию на 4 августа в лесах Югры проводится работа по ликвидации 44 возгораний на площади 19408,6 гектара.
Еще один пожар площадью 1685 гектаров продолжает действовать в заповеднике «Малая Сосьва» на территории Советского района.
«За минувшие сутки локализовано семь лесных пожаров на площади 2715,8 гектара. Мы увеличили группировку, задействованную на тушении возгораний. Сейчас в лесу работают 985 человек и 37 единиц техники. В том числе 58 человек занимаются тушением пожара в заповеднике — это сотрудники “Малой Сосьвы” и работники Федеральной авиалесоохраны», — сообщил первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
Для борьбы с огнем в воздух сегодня поднялись 15 самолетов и 7 вертолетов. Также в Югру для оказания содействия в тушении лесных пожаров прибыли 102 сотрудника парашютно-десантной службы из других регионов.
Отметим, что основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность при пользовании в лесу огнём во время работы и отдыха.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» может повлечь за собой наказание от наложения штрафа до реального лишения свободы.