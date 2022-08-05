В Югре действуют 55 лесных пожара

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По состоянию на 09:00 5 августа, на территории автономного округа действуют 55 лесных пожара на площади 40896,00 га, из них 9 локализованных лесных пожара на площади 2834,80 га, ландшафтные пожары отсутствуют.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 3-5 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 278 лесных пожара площадью 56812,91 га и 56 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5384,1 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из телефонов:
– специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;
– прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;
– служба экстренного реагирования 112.
Информация департамента недропользования и природных ресурсов