В районной больнице приобретены новые медицинские приборы

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В районной больнице приобретены новые медицинские приборы

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», в прошлом году для БУ «Берёзовская районная больница» закупили набор приборов для эндоскопии, в том числе монитор высокого разрешения, позволяющий безошибочно и точно отслеживать ход исследования, автоматический пневмотонометр и рефрактометр, высокоточный электрохирургический аппарат.

Аппараты успешно введены в эксплуатацию и функционируют. На офтальмологическом оборудовании с момента ввода в эксплуатацию, проведено более 5 тысяч исследований, хирургическое оборудование отработало более 30 часов операций, а эндоскопические системы задействованы для 92-х пациентов.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

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Пт, 05/08/2022 - 12:12

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