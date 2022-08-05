В районной больнице приобретены новые медицинские приборы

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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», в прошлом году для БУ «Берёзовская районная больница» закупили набор приборов для эндоскопии, в том числе монитор высокого разрешения, позволяющий безошибочно и точно отслеживать ход исследования, автоматический пневмотонометр и рефрактометр, высокоточный электрохирургический аппарат.
Аппараты успешно введены в эксплуатацию и функционируют. На офтальмологическом оборудовании с момента ввода в эксплуатацию, проведено более 5 тысяч исследований, хирургическое оборудование отработало более 30 часов операций, а эндоскопические системы задействованы для 92-х пациентов.
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.
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