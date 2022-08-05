Комплексная группа Уральского округа Росгвардии завершила работу в Югре

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Комплексная группа Уральского округа Росгвардии завершила работу в Югре

Комплексная группа офицеров управления Уральского округа войск национальной гвардии под руководством заместителя командующего округом по военно-политической работе генерал-майора Александра Голосова завершила работу в подразделениях Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.

Офицеры вышестоящего штаба проверили готовность подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы к выполнению служебно-боевых задач по предназначению, оказали практическую методическую помощь по целому комплексу направлений деятельности.

Генерал-майор Александр Голосов провел рабочие встречи с представителями органов государственной власти и духовенства, в рамках которых обсудил вопросы укрепления сотрудничества в патриотическом воспитании молодежи, а также охраны общественного порядка в период проведения религиозных и общественно-массовых мероприятий в регионе.

Подводя итоги работы комплексной группы управления объединения, генерал-майор Александр Голосов ориентировал личный состав на качественное и профессиональное выполнение служебно-боевых задач.

 

Артем Енов

Пт, 05/08/2022 - 12:29

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