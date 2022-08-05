Центр ремесел на II Этно - fashion фестивале народного и декоративно - прикладного искусства «Стиль жизни - Культурный код» в Казани

- Русский
В Казани при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан состоялось яркое событие II Этно - fashion фестиваль народного и декоративно - прикладного искусства «Стиль жизни - Культурный код».
Организаторами Фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».
Фестиваль стал уникальной площадкой для объединения творческих людей разных национальностей и стран, которая способствовал продвижению и популяризации культуры различных народов России как внутри страны, так и за рубежом. Центр народных художественных промыслов и ремесел принимает участие в фестивале уже во второй раз. В этом году в Казанский Кремль на специальный показ команда Центра ремесел привезла две коллекции: Уникальную с плоскостным металлом «Голос Неба» и новую молодёжную коллекцию по мотивам древней вышивки.
Коллекции Центра ремесел произвели неизгладимое впечатление на искусствоведов, дизайнеров, журналистов. Так Дмитрий Кисилев, представитель Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям прокомментировал коллекцию «Голос неба»: «Вчерашний насыщенный деловой день закончился фееричным этно-модным показом одежды. Поразительно яркая и этнически выверенная коллекция Ольги Бубновене покорила сердца зрителей».
Журналист и известный казанский общественный деятель Римма Кашапова поделилась: «Полный восторг! Коллекция изумительная, красивая. Првлекательная. Вызвала полный восторг со стороны VIP гостей. Руководитель телеканала «Дунё буйлаб» Узбекистан, отметила высокий профессионализм. Вы молодцы, люблю и восторгаюсь!».
Коллекции Югры привлекли внимание не только экспертного сообщества России, Узбекистана, Таджикистана на показах в Казанском Кремле, но и многих фэшн фотографов.
В рамках деловой программы Этно-fashion Фестиваля «Стиль жизни - Культурный код» представили многолетний опыт работы Центра ремёсел. Ольга Бубновене рассказала о народном искусстве в современной культуре. Ксения Илауски выступила с темой «Формирование культурного кода на основе традиций народного искусства в молодёжной среде. Практики и кейсы Югры».
Участники Фестиваля из разных разных регионов России от Дальнего Востока до Калининград специально приехали в Казань, чтобы послушать выступления команды из Центра ремесел Югры, увидеть их коллекции на сцене Казанского Кремля. И это ценно!