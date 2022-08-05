Врач из Ханты-Мансийска объяснила, как обезопасить себя от задымления

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Заведующая отделением первичной медико-санитарной специализированной службы №1 Ирина Запрягаева рассказала, как югорчанам вести себя в случае наличия смога от пожаров в воздухе.
«В городе сегодня наблюдается определенный уровень задымленности. Чтобы обезопасить себя от смога и гари необходимо как можно меньше находиться на улице. Детям пока лучше избегать долгих прогулок. Если все-таки на улицу приходится выходить — можно надеть марлевую влажную маску — она достаточно тонка и неплотно прилегает, что не препятствует дыханию», — рассказала Ирина Запрягаева.
Она отметила, что следует пить больше жидкости, щелочную минеральную воду, морсы, отвары трав. Нельзя курить и злоупотреблять алкоголем. Кроме того, дома нужно создать такие условия, чтобы дым меньше проникал в жилое помещение. Следует плотно закрывать двери и окна или создать занавесы из влажной ткани. Если вы живете в частном доме — можно дополнительно орошать территорию.
«Если вы занимаетесь физической нагрузкой, нужно снизить интенсивность. Если страдаете хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или дыхательных путей — нужно следить за показателями пульса и давления. Если плохо себя чувствуете — обязательно обратитесь к врачу за медицинской помощью. Вы можете прийти в поликлинику, а если чувствуете, что самостоятельно добраться до больницы не получится — вызовите скорую помощь. Вас транспортируют в приемное отделение, где оценят степень тяжести состояния и окажут медицинскую помощь. Пока обращений не было», — отметила доктор.
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