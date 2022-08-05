11,5 тысяч школьников Югры воспользовались туристическим возможностями региона

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11,5 тысяч школьников Югры воспользовались туристическим возможностями региона

Доклад о ходе исполнения поручения президента Российской Федерации от 24 сентября 2021 года по итогам встречи Владимира Путина со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» заслушали и приняли на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Этим поручением субъектам Российской Федерации рекомендовано обеспечить поддержку школьного познавательного туризма. Среди муниципальных образований, активно включивших турмаршруты в свои программы, выделю Пыть-Ях, Сургутский, Ханты-Мансийский и Нефтеюганский районы», – сказала Наталья Комарова.
Так, в Сургутском районе все 36 действующих образовательных организаций используют туристические возможности муниципалитета, знакомя ребят с этнографией. В Пыть-Яхе реализуется турпрограмма «Жизнь в гармонии с природой», которая включена в план внеурочной деятельности шести образовательных учреждений. На территории Ханты-Мансийского района 10 лагерей с дневным пребыванием организовали для ребят посещение семи маршрутов для путешественников этнографической направленности.
«Во исполнение поручения в автономном округе принят совместный приказ департамента промышленности и департамента образования и науки автономного округа, которым утверждены 112 туристических маршрутов – с их описанием, характеристиками, возрастными ограничениями, а также контактными данными организаторов», – пояснил директор регионального департамента образования и науки Алексей Дренин.
Добавим, что в Югре сформирован и утвержден реестр организаций, которые эти маршруты включили в свои образовательные программы.
«Всего по состоянию на 19 июля 2022 года в реестре находятся 213 таких субъектов, обслуживающих турмаршруты, с охватом более чем 11 тысяч школьников, – сообщила губернатор Югры. – В этой связи отмечу, что принятые нами меры и решения отвечают на поручение президента».
Ранее мы писали, что 10 воспитанников клуба «Витязь-86» из Мегиона неделю провели на военно-патриотических сборах «Гвардейская смена. Бородино-2022». Ребята познакомились с историей поля, известного сражениями, вошедшими в историю. 

ugra-news.ru

Пт, 05/08/2022 - 16:22

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