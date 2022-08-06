На реке Обь в Югре ограничили движение маломерных судов

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На реке Обь в Югре ограничили движение маломерных судов

Государственная инспекция по маломерным судам управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщает судоводителям об ограничении движения маломерных судов в акватории Оби в связи с лесными пожарами.
Речь идёт об участке Оби на территории Октябрьского районаа на участке от 834 до 840 километра в районе села Перегрёбное.
«6 августа с 10:00 (местное время) будет ограничено движение маломерных судов в связи с проводимыми работами по тушению лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по состоянию на утро 5 августа в Октябрьском районе действуют девять лесных пожаров на площади 5312,10 гектаров. Горит вдоль Оби — в районах поселков Перегрёбное, Верхние Нарыкары, Чемаши, Шеркалы, Унъюган. 

ugra-news.ru

Сб, 06/08/2022 - 11:59

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