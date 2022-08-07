Почти полторы тысячи человек тушат лесные пожары в Югре

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Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилась более чем на 25 тысяч гектаров. Причина — отсутствие дождей, жара, сухие грозы.
Пожары действуют на площади 83693,30 гектаров, а с начала пожароопасного сезона огнем пройдено уже почти 102 тысячи гектаров.
Всего на территории Российской Федерации сегодня действует 129 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 178 775 га.
Помогают Югре бороться с возгорания сотрудники Федеральной Авиалесоохраны: ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», АУ РА «Алтайская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», ПДПС ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».
В числе сил и средств группировки — пять вертолётов с водосливными устройствами, в том числе, МИ-26, самолет-амфибия Бе-200ЧС.
«С подмосковного аэродрома Жуковский в город Нягань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, оборудованный выливным авиационным прибором», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее сотрудник ЮГУ рассказал, чем чреваты лесные пожары.