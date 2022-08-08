В Югре стартовала всероссийская акция «Зарядись энергией с Росгвардией»

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В Югре стартовала всероссийская акция «Зарядись энергией с Росгвардией»

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали всероссийский ведомственный проект «Зарядись энергией с Росгвардией» и провели для воспитанников детской образовательной студии «PROдвижение» города Ханты-Мансийска интерактивную экскурсию в подразделение.

Ребята получили возможность познакомиться со служебными буднями сотрудников вневедомственной охраны и военных связистов Росгвардии.

Представители ведомства продемонстрировали гостям служебный автотранспорт и защитное обмундирование, рассказали, как обеспечивают покой и безопасность жителей региона.

«Благодаря подобным мероприятиям ребята имеют уникальную возможность изнутри посмотреть, как устроена служба военнослужащих и сотрудников Росгвардии, примерить на себя роль стража правопорядка. Ну а для нас нет лучшего подарка, чем видеть заинтересованные и восторженные лица детей», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Завершилась встреча просмотром короткометражного фильма о службе сотрудников ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.

 

Артем Енов

Пнд, 08/08/2022 - 09:43

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