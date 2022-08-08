Завершился пятый сезон олимпиады «Я — профессионал»

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Завершился пятый сезон олимпиады «Я — профессионал»

Завершился пятый сезон всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», которая реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

За пять лет олимпиада стала флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и эффективным инструментом карьерного и академического развития молодых специалистов.

В этом году 332 студента из десяти вузов Югры приняли участие в олимпиаде, пять из них стали дипломантами.

Олимпиада прошла по 72 направлениям — от журналистики до робототехники. В числе новых в этом году — «Генетические технологии», «Мировой океан» и «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности».

«В пятом популярными направлениями стали «Психология», «Юриспруденция», «Дизайн» и «Экология», — рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

По итогам олимпиады 140 участников получили золотые медали, 187 взяли серебро и 231— бронзу. В дополнение к медалям были вручены денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Дипломанты пятого сезона олимпиады получили льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Пнд, 08/08/2022 - 09:46

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