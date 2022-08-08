Дополнительный сервис для записи на прием к специалистам детской поликлиники пользуется спросом

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Дополнительный сервис для записи на прием к специалистам детской поликлиники пользуется спросом

Дополнительный ресурс для записи пациентов к специалистам Няганской городской детской поликлиники показал высокую востребованность и эффективность. За два месяца «Листом ожидания» воспользовались порядка 100 пациентов. Самым востребованным специалистом оказался врач- офтальмолог. На его услуги приходится большая часть записи. Каждая заявка была рассмотрена офтальмологом лично и добавочно распределена в расписание приема.

Отметим, что форма для заполнения данных в «Листе ожидания» проста и доступна. Кроме обязательной информации о пациенте необходимо указать контакты законного представителя пациента   для обратной связи, и специалиста, к которому не удалось записаться.    Когда появится свободный талон, с заявителем свяжутся сотрудники регистратуры и пригласят на прием. «Для оптимизации процесса доступности медицинской помощи нами выполнен значительный ряд мероприятий, - рассказывает главный врач Ирина Лазарива. - Среди них: электронная очередь кабинета неотложной медицинской помощи, электронная запись подростков от 12 до 17 лет на добровольную вакцинацию против COVID-19, электронное оформление в прививочной карте пациента допуска врача – педиатра к вакцинации и назначение необходимой вакцины. Внедрение листа ожидания, как одного из методов бережливого производства, позволило минимизировать сроки ожидания приема к особо востребованным врачам - специалистам и соответственно повысить качественные показатели доступности медицинской помощи».

 

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Пнд, 08/08/2022 - 10:12

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