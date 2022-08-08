В Югру приедут 56 молодых соотечественников по программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!»

  • Русский
В Югру приедут 56 молодых соотечественников по программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!»

Участники федерального проекта из 11 стран мира познакомятся с образовательными и промышленными возможностями региона, его культурно-исторической самобытностью.

По информации Россотрудничества, в Югру приедут молодые соотечественники из Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении, Беларуси, Польши, Таджикистана, Израиля и Казахстана.

В состав делегации вошли победители конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка. Они посетят Югорский и Сургутский государственные университеты, Центр химического инжиниринга, изучат их возможности с точки зрения будущих абитуриентов. Во время интерактивных экскурсий в Музей природы и человека и Окружной дом народного творчества гости смогут научиться игре на национальных музыкальных инструментах, познакомятся с культурой, промыслами и ремёслами коренных народов Севера.

«В Год культурного наследия народов России мы познакомим соотечественников с многовековыми традициями и самобытным развитием народов Югры в гармонии с природой. Программа выстроена в интерактивном формате, что позволит ребятам погрузиться в традиционные промыслы и ремёсла, экологическую деятельность, даст возможность на практике познакомиться с нефтегазодобычей», — отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа Елена Шумакова.

Важная составляющая программы — знакомство с промышленным и инновационным потенциалом региона. У ребят будет возможность посетить Технопарк высоких технологий, где они увидят и сами смогут освоить технологию изготовления полезного питания из местных дикоросов. Познакомят соотечественников и с общественным экологическим проектом «Сохранение сибирского осетра», с активистами которого они выпустят мальков осетра в реку Иртыш. В Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий ребята познакомятся с возможностями обработки космических снимков и дополненной реальностью, позволяющей расширять физическое пространство.

Также они посетят объекты топливно-энергетического комплекса — современный Центр управления добычей «Газпромнефть-Хантос» и Южно-Приобское газоперерабатывающее месторождение, где увидят процесс добычи нефти.

На площадке молодежного комьюнити-форума «Утро» ребята познакомятся с участниками, экспертами, разработанными проектами. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и заместителем руководителя Россотрудничества Кириллом Богомоловым они присоединятся к международной эстафете высадки деревьев «Сад Дружбы», встретятся с участниками Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», а также поучаствуют в «Фестивале дарения», приуроченном к Международному дню коренных народов мира.

Добавим, Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников с 2014 года. Ежегодно более 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет приезжают в нашу страну, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать её многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей из других государств.

admhmao.ru

Пнд, 08/08/2022 - 12:16

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.