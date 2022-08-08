В Югру приедут 56 молодых соотечественников по программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!»

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Участники федерального проекта из 11 стран мира познакомятся с образовательными и промышленными возможностями региона, его культурно-исторической самобытностью.
По информации Россотрудничества, в Югру приедут молодые соотечественники из Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении, Беларуси, Польши, Таджикистана, Израиля и Казахстана.
В состав делегации вошли победители конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка. Они посетят Югорский и Сургутский государственные университеты, Центр химического инжиниринга, изучат их возможности с точки зрения будущих абитуриентов. Во время интерактивных экскурсий в Музей природы и человека и Окружной дом народного творчества гости смогут научиться игре на национальных музыкальных инструментах, познакомятся с культурой, промыслами и ремёслами коренных народов Севера.
«В Год культурного наследия народов России мы познакомим соотечественников с многовековыми традициями и самобытным развитием народов Югры в гармонии с природой. Программа выстроена в интерактивном формате, что позволит ребятам погрузиться в традиционные промыслы и ремёсла, экологическую деятельность, даст возможность на практике познакомиться с нефтегазодобычей», — отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа Елена Шумакова.
Важная составляющая программы — знакомство с промышленным и инновационным потенциалом региона. У ребят будет возможность посетить Технопарк высоких технологий, где они увидят и сами смогут освоить технологию изготовления полезного питания из местных дикоросов. Познакомят соотечественников и с общественным экологическим проектом «Сохранение сибирского осетра», с активистами которого они выпустят мальков осетра в реку Иртыш. В Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий ребята познакомятся с возможностями обработки космических снимков и дополненной реальностью, позволяющей расширять физическое пространство.
Также они посетят объекты топливно-энергетического комплекса — современный Центр управления добычей «Газпромнефть-Хантос» и Южно-Приобское газоперерабатывающее месторождение, где увидят процесс добычи нефти.
На площадке молодежного комьюнити-форума «Утро» ребята познакомятся с участниками, экспертами, разработанными проектами. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и заместителем руководителя Россотрудничества Кириллом Богомоловым они присоединятся к международной эстафете высадки деревьев «Сад Дружбы», встретятся с участниками Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», а также поучаствуют в «Фестивале дарения», приуроченном к Международному дню коренных народов мира.
Добавим, Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников с 2014 года. Ежегодно более 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет приезжают в нашу страну, чтобы познакомиться с современной жизнью исторической родины, прочувствовать её многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей из других государств.