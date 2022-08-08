Шай манэма мия! ‘Чай мне дайте!’

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Научились говорить студенты МГУ: выпускница 4 курса Софья Ганиева, второкурсники Всеволод Маслюков и Варвара Тютюнникова, которые буквально на днях возвращались из посёлка Казыма через Ханты-Мансийск в Москву.
В окружной столице они заглянули на чай в редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и рассказали о своей экспедиции. Все они являются студентами отделения «Теоретической и прикладной лингвистики» филологического факультета Московского государственного университета, в будущем – лингвисты. Кто-то из них поступил в этот престижный вуз по баллам ЕГЭ, по словам студентов, для этого выделяется всего 3-4 места, большинство же попали по результатам участия в языковых олимпиадах.
Для них эта была первая полевая экспедиция по исследованию хантыйского языка, которую для них организовала преподаватель, заведующая «Научно-учебной лабораторией по формальным моделям в лингвистике» Светлана Юрьевна Толдова. До отправления в языковую экспедицию студенты посещали семинары, где прослушали курс лекций о хантыйском языке. По словам гостей, всего в этой экспедиции было 15 студентов, часть поехали в посёлок Теги, в деревни Нумто и Юильск, а кто-то ездил в соседний округ для исследования шурышкарского диалекта хантыйского языка.
В посёлке Казыме молодые исследователи записывали живую речь, занимались составлением анкет, исследованием вопроса об уровне владения родным языком людей разных возрастов.
«Если говорить о выборе языков для исследования, то здесь мы опираемся на доступность территории, куда можно вывезти большую группу студентов. Ситуация с языками народов России стремительно ухудшается. На многих языках говорит только старшее поколение. Наша миссия – сохранить языковое наследие, задокументировать, зафиксировать, записать живую речь, чтобы потом потомки смогли анализировать наши тексты и возрождать родные языки по этим записям. Мы, молодое поколение лингвистов, стараемся делать всё возможное для языкового сообщества», – сказала Софья Ганиева. Она занимается исследованием вопроса и подтверждением теории о том, что билингвизм положительно влияет на развитие мозга, улучшая когнитивные навыки и защищая от старческого слабоумия.
Студенты очень благодарны казымчанам за гостеприимство и добродушие: «Нам было очень приятно и легко работать с информантами, они легко шли на контакт, с удовольствием отвечали на вопросы. Казым произвёл впечатление благоустроенного посёлка – новая школа, больница и т.д. Мы не только работали, но и отдохнули – посетили этнографический музей под открытым небом, выезжали на рыбалку».
«Радует, что в посёлке Казыме люди среднего возраста ещё хорошо говорят на родном языке. По итогам поездки мы сделали вывод, что хантыйский язык ещё живёт, ведь в России есть малые языки, которые находятся в более плачевном состоянии. Казымский диалект хантыйского языка не произвёл впечатление сложного для изучения, поэтому начинающим исследователям будет легко его выучить», – отметили гости редакции.
Людмила Гурьева