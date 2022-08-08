Губернатор Наталья Комарова выступила с обращением к жителям Югры в связи с лесными пожарами

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Губернатор Наталья Комарова выступила с обращением к жителям Югры в связи с лесными пожарами

Глава региона записала видеообращение, в котором проинформировала о текущей ситуации, связанной с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Уважаемые земляки! В автономном округе со 2 августа повторно введён региональный режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 302 пожара, из них ликвидированы — 235.

По состоянию на 12:00 8 августа действуют 67 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 84,6 тысячи гектаров в Берёзовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нягани. Из них локализован 21 пожар на площади 34,8 тысячи гектаров. В их числе — один пожар на особо охраняемой природной территории федерального значения, заповеднике “Малая Сосьва” (площадь 1890 гектаров, работает 150 человек, одна единица техники); 1 пожар в городских лесах Нягани (площадь 2500 гектаров, работает 99 человек, 13 единиц техники).

Эти данные сформированы в условиях аномально высоких температур воздуха, дефицита осадков. Высокая «сухая» грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров.

Установлено: в июле-августе текущего года самый высокий, пятый, класс пожарной опасности составляет 14 дней на территории Белоярского, Октябрьского, Берёзовского, Советского районов.

В сопоставимом по горимости 2020 году этот показатель был равен нулю. Четвертый класс в этом году — 46 дней на территории Белоярского, Октябрьского, Березовского, Советского районов, в 2020 — 15 дней.

В связи с задымлением в Советском, Октябрьском, Берёзовском районах, Нягани Роспотребнадзором ежедневно ведутся замеры воздуха. По состоянию на 7 августа превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Для того чтобы справиться со стихией, дополнительно к собственным силам привлечены из других регионов 206 человек парашютно-десантных служб (Свердловская область — 47, Тюменская область — 30, Республика Алтай — 30, Томская область — 25, Новосибирская область — 24, Красноярский край — 50).

Благодарю наших соседей за участие.

Для недопущения угроз населенным пунктам работают воздушные суда МЧС России: два Бе-200 и один Ил-76 используются для сброса воды на пожары. Привлечена техника арендаторов лесных участков, задействованы два тяжелых вертолета Ми-26 с ВСУ-15.

Всего в тушении лесных пожаров задействовано более 1,5 тысячи человек, 45 единиц техники, 24 воздушных судна.

За прошедшие сутки выполнены 86 сливов воды (1182 тонны), отработаны 16,7 километра кромки.

Сегодня, 8 августа, по данным Росгидромета ожидаются максимальные уровни температуры воздуха.

Уважаемые земляки! Призываю вас ответственно отнестись к действующим в регионе мерам безопасности, воздержаться от походов в лес.

Берегите себя, пожалуйста!» 

admhmao.ru

Пнд, 08/08/2022 - 16:17

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