В Саранпауле проходят выездные мероприятия по сбору травяных чаев

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В Саранпауле сбором травяных чаев занимается община коренного малочисленного народа манси «Эрупса», что в переводе на русский язык означает – «Любовь». Община зарегистрирована в 2012 году, руководитель – Евгения Валерьевна Вьюткина. Основным видом деятельности общины является сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов. С 2014 года представители общины в летний период заготавливают иван-чай и таволгу. О том, как происходит этот процесс, рассказывает одна из главных организаторов сбора чая Елена Владимировна Фризоргер.
– Когда начали заниматься чаем, изначально весь процесс был ручным. После сбора весь собранный лист скручивали вручную. Это тяжелый и долгий процесс занимал много времени. Дальше после скручивания листа начинается ферментация. Чай самостоятельно ферментируется в бочках. Данный процесс длится около двух суток. Затем идет жарка. Чай надо жарить при высокой температуре. До того как мы приобрели оборудование, жарили в солдатской печи в деревне Ясунт, но там всего четыре противня, по времени выходило очень долго.
Специальное технологическое оборудование для переработки чая это небольшое предприятие приобрело только в 2016 году на средства грант в виде субсидии департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа. Благодаря этому труд заготовщиков был намного облегчен, также появилось много свободного времени. Сейчас скручивание чая производит специальная машина. При ручном скручивании уходило один-два дня, а сейчас этот же объем машина выполняет за два часа. Для обжарки есть специальный шкаф, в нем помещается около десяти лотков, в которых за короткое время можно обжарить много чая. Если сравнить объемы свежесобранного и обжаренного листа, из-за потери влаги получается большая весовая разница – 20% от первоначального объема. Поэтому, чтобы получить хороший результат, необходимо собирать большой объем травяных чаев.
По словам Елены Фризоргер, даже для сбора чая используют не стандартные пропиленовые мешки, а специальные. Они по объему в 2-3 раза больше, чем обычные. Из 5 мешков по факту получается всего один мешок готового чая.
Места для сбора трав они выбирают труднодоступные. В основном выбираются горельники, где хорошо растет иван-чай. Но со временем горельники начинают зарастать, приходится искать новые места. В последнее время заготовители стали чаще ездить вверх по реке Хулге. Много хорошего чая растет в горах, но пока нет возможности его там собирать. Да к тому же это очень затратно и проблематично, так как у иван-чая есть свойство сгорать. Если он пролежит несколько часов на улице в теплую погоду, то внутри начинает преть и уже не годится ни для скручивания, ни для обжарки. Поэтому после сбора его нужно быстро обрабатывать, иначе приходится его сортировать, что занимает много времени.
Таволга растет везде. Если уложиться в период ее цветения, то в районе деревни Ясунт можно много заготовить. Это растение неприхотливое, при хорошей погоде и в проветриваемом помещении она быстро высыхает, ее можно чистить и складировать в мешки для хранения. В перспективе к чаям, кроме шиповника, заготовщики планируют добавлять и другие растения, которые растут в тех краях, например, дикую мяту и чагу.
Сбор растений идет в прибрежных зонах рек Хулги, Ляпина, Маньи и Щекурьи.
Впервые в этом году возникла идея – привлекать жителей села Саранпауль к сбору и заготовке иван-чая и таволги. В прошлом месяце состоялось две поездки. На нескольких лодках люди выезжали в экологически чистые отдаленные от поселка районы. Помимо самой заготовки появилась возможность проводить для них различные мастер-классы и организовывать группы, которые и в дальнейшем будут собирать чай как для общины, так и для собственных нужд.
Первая поездка была организована для сбора таволги. В ней приняли участие представители мастерской по изготовлению традиционных изделий, где руководителем также является Евгения Вьюткина. Сбором травы занимались мастерицы – Валентина Романовна Хозумова, Матрена Прокопьевна Сайнахова, Мария Васильевна Фризоргер, Татьяна Владимировна Хатанзеева и преподаватель Саранпаульской школы искусств Нина Дмитриевна Хатанзеева. Присутствовали и представители общественности – Петр Анямов, Владимир Меров, Максим Анямов и Валерий Сайнахов со своей семьей.
По их воспоминаниям, все они помнят вкус этого чая с детства, таволгу заготавливали их родители на покосах, сушили её или сразу заваривали в чай, также высушивали отдельными листьями и делали веники. В настоящее время по такой же технологии работает и община.
Вторая поездка состоялась уже по сбору иван-чая. По приезду в Саранпауль на оборудовании скрутили лист для ферментации и раздали его участникам, чтобы они самостоятельно завершили процесс изготовления чая.
Помимо жителей села, представителям общины помогают и близкие родственники. Ездят на сбор, чистят и фасуют готовый чай в бумажные пакеты. Как выразилась Елена Владимировна, это очень важно, когда в любом деле есть поддержка со стороны родных.
Валентина Узель