В детской поликлинике функционирует аппарат визуализации вен

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В детской поликлинике функционирует аппарат визуализации вен

Проекционный аппарат визуализации вен используется для нахождения подкожных вен в качестве помощи медицинскому персоналу в выполнении внутривенных инъекций или заборе крови в БУ «Лангепасская городская больница». Его можно использовать для пациентов всех возрастов, страдающих отеками, ожирением, нефритом и так далее. Кроме того, использовать для определения подкожных кровотечений и диагностирования варикозного расширения вен, телеангиэктазии и прочих поражений сосудов. Проекционный аппарат установлен в процедурном кабинете детской поликлиники.

Оборудование предназначено и разработано на основании сильного поглощения гемоглобина в инфракрасном свете. После обработки серии цифровых изображений аппарат отображает рисунок вен на поверхности кожи. Тем самым дополнительно помогает маленьким пациентам познавать и открывать для себя новое, например, увидеть свою венозную систему. Является вспомогательным оборудованием для определения расположения вен или демонстрации венозного русла в ходе обучения медицинского персонала.

 

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Втр, 09/08/2022 - 12:45

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