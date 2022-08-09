Югра будет развивать межпарламентское сотрудничество с Камчаткой

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8 августа в Петропавловске-Камчатском подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Законодательного Собрания Камчатского края. Документ подписали Председатель Думы Югры Борис Хохряков и Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова.
Среди основных форм сотрудничества – проведение мониторинга законотворческой деятельности двух регионов; обмен информационными, аналитическими, методическими и иными материалами; проведение совместных конференций, семинаров, совещаний, встреч и консультаций по вопросам парламентской деятельности; обмен опытом по организации мониторинга исполнения федерального и регионального законодательства, проведению анализа и оценки эффективности применения федерального и регионального законодательства с целью выработки предложений по его совершенствованию.
Одним из важных направлений совместной работы станет координация деятельности по подготовке и внесению проектов федеральных законов, в том числе разработанных совместно, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы и обсуждение проектов федеральных законов, поступающих в Югру и Камчатский край и затрагивающих интересы двух регионов.
«Сегодня состоялось знаковое событие. Это новый этап в развитии парламентаризма, новые отношения, новые знания. Наши территории объединяет очень многое, – отметила на сегодняшней встрече Ирина Унтилова. – Мы с вами живем на Севере, понимаем, как сложно здесь жить. Понимаем, что при принятии каких-либо управленческих решений, особенно на уровне законов, сложность жизни на Севере обязательно должна быть соблюдена, чтобы качество жизни людей становилось только лучше. Очень важную часть в нашей работе занимает вопрос коренных малочисленных народов Севера. Их не очень много у нас, но они всегда были хранителями этой земли, традиций, культуры. И очень важно сейчас поддержать и сохранить их. Мы впервые приняли закон об основных правах коренных малочисленных народов Севера, и сейчас его правоприменение находится в развитии».
В свою очередь Борис Хохряков отметил, что подписание Соглашения между двумя регионами – это очень важный шаг во взаимодействии.
«Думой автономного округа уже подписано 26 соглашений с субъектами Российской Федерации, сегодняшнее стало 27. Конечно, это расширит горизонт нашего взаимодействия, – подчеркнул спикер Думы Югры. – Самое важное в нашем взаимодействии – чтобы на федеральном уровне наши предложения внимательно рассматривали. В результате подписания Соглашения мы будем более плотно работать и на уровне депутатского корпуса, и аппарата Думы. Это дает новый импульс и в инновационной деятельности, социальной политике, здравоохранении, образовании, спорте и других сферах».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры