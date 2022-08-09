Борис Хохряков поздравил жителей Югры с Международным днем коренных народов мира

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Борис Хохряков поздравил жителей Югры с Международным днем коренных народов мира

Уважаемые жители автономного округа!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Международным днем коренных народов!

Коренные малочисленные народы Севера – ханты, манси, лесные ненцы с давних пор проживают на территории Югры и являются хранителями уникальных обычаев и традиций своих предков. Они с особым теплом, трогательной заботой относятся к родной земле, хрупкой северной природе, любовь к которым впитали с детских лет.
И хотя численность этих народов сравнительно невелика, малые этносы Югры сохранили самобытность, традиционные занятия, уклад жизни, верования.
Чтобы сберечь все это для потомков, повысить внимание современного общества к проблемам аборигенного населения, по инициативе Генеральной ассамблеи ООН установлен Международный день коренных народов мира, который ежегодно отмечают 9 августа.
Празднование этой даты – дань уважения к малым этносам, населяющим наш край, их самобытной культуре, языку, богатому наследию.
Впереди у региона множество новых планов, значимых социально-экономических проектов, которые, уверен, будут реализованы в тесной связке с учетом мнений, интересов и законных прав коренных малочисленных народов, родившихся и живущих на территории древней, богатой земли, имя которой – Югра.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и яркого, запоминающегося праздника.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков

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Втр, 09/08/2022 - 13:10

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