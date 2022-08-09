Институт Уполномоченного по правам ребенка в защиту интересов детей коренных малочисленных народов Севера

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Защита детства – одна из главных задач государства и общества. Дети, как и взрослые, имеют свои права и свободы, и соблюдение их обязательно.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам ребенка являются защита прав и законных интересов конкретных детей; внесение предложений в органы государственной власти по устранению системных нарушений, улучшению ситуации в целом на основе изучения и анализа повторяющихся нарушений прав ребенка.
Эффективность работы Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации обусловлена тем, что, в соответствии со смыслом института Уполномоченного, он лично участвует в содействии восстановлении прав как отдельных детей, так и групп детей, чьи права нарушаются, непосредственно по месту жительства (пребывания) ребенка. Лицо, избираемое на должность Уполномоченного по правам ребенка, должно обладать общественным авторитетом. Сама процедура назначения на эту должность предполагает, что уполномоченный должен быть лицом незаурядным, обладающим помимо высоких профессиональных и необходимыми личными качествами.
Действующий в Югре на протяжении двенадцати последних лет институт регионального уполномоченного по правам ребенка доказал свою необходимость, значимость, став одним из важных элементов в общей системе государственной защиты прав и законных интересов ребенка и его семьи.
Людмила Низамова, Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, знает особенности культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, ее отец – манси, и особое внимание в своей работе уделяет детям и семьям коренных народов.
В ежегодном докладе «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году, соблюдении и защите прав и законных интересов детей», который получил высокую оценку депутатов Думы автономного округа Югры, отдельный раздел посвящен возможностям системы образования для детей коренных народов.
В докладе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой практика Югры приводится, как положительный региональный опыт.
В докладе отмечается, что «Россия – многонациональная и многокультурная страна, на территории которой проживает огромное количество различных народов и национальностей, которые обладают своими чертами: вероисповеданием, мировоззрением, языком, обычаями. Миролюбивость, как один из показателей культуры общества, означает уважение к представителю другого народа, обмен опытом и представление каждому человеку жить в соответствии с приемлемым для него мировоззрением.
В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, расы, пола, языка, происхождения, и вероисповедания... Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. При этом особое внимание было сосредоточено на укреплении российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны, популяризации русского языка и литературы, промыслов и ремесел и действиями по обеспечению широкого доступа всех граждан к культурным благам. Под культурным наследием понимается и его нематериальная часть: языки, традиции, обычаи, говоры, фольклор, традиционные уклады жизни и представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп…
Особое внимание уделяется вопросу обеспечения доступа к культурным и образовательным учреждениям для детей из числа коренных малочисленных народов Севера – титульных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ханты, манси, ненцы). У одаренных детей имеется возможность получать образование и творческое становление в Центре искусств для одаренных детей Севера в городе Ханты-Мансийске…
Возможности расширения творческого кругозора и соприкосновения с лучшими достижениями отечественной и мировой культуры дают мастер-классы, проводимые выдающимися музыкантами, художниками и хореографами России….
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре через реализацию проектов «IT-стойбище» и «Стойбищная школа – сад» представляется удаленный доступ к контенту культурных ценностей ханты, манси, ненцы из семей, проживающих в местах традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности.
В завершении 2021 года в регионе образовано 49 IT-стойбищ для 2 950 человек, проживающих в местах традиционного природопользования на территории Югры и ведущих традиционный образ жизни, в том числе 18 детей в возрасте от 3 до 7 лет из 10 семей жителей Сургутского и Белоярского районов получают услуги дошкольного образования, не покидая родного для них дома.
В регионе сделаны значительные шаги по сохранению родных языков коренных народов Югры – школы обеспечены новыми учебными пособиями по мансийскому языку (1-9 классы), по хантыйскому языку (1-4 классы), Специализированным научным учреждением «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» продолжается работа над учебно-методическими пособиями с учетом языковых диалектов, оцифровка и создание электронных ресурсов на родных языках коренных народов Югры».
Информация Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Няврємӑт ӆавӑӆты вєр – щит мўӊ Россия мўвев пӑта мєт вуӆаӊ вєр. Ай пушхиет вән ёх иты ищи правайт тӑйӆӑт. Няврємӑт ӆавӑӆман тӑйты уполномоченной хуят ай пушхиет правайт вантман тӑйӆӑӆэ; щи тумпи вантӆӑӆэ, ӆәӆн ӆащ хуща рәпитты кәщайт ищи щи вєрн вәӆты нўшайт ат тўӊматсӑт.
Россия мўвев хўваттыйн кашӑӊ тӑхийн няврємӑт вәӆупсы ӆавӑӆман па вантман тӑйты уполномоченной хуят вєритӑӆ и пушхия муй па ар няврємӑта нётты. Тӑм рәпата тәты хуят мир пирийӆ. Уполномоченной хуят – щит нумсӑӊ па сӑмӑӊ хӑннєхә, рәпатайӆ ма вәӆӆэ.
Югра мўвевн юхи хӑщум 12 оӆ щимӑщ уполномоченной хуят вәӆ, ӆўв няврємӑт вәӆупсы ӆавӑӆты рәпатайӆ мўӊева шєӊк мосӆ.
Югра мўвевн Людмила Низямова няврємӑт вәӆупсы ӆавӑӆман па вантман тӑйӆӑӆэ, ӆўв шуши мир йис вәӆупсы ма вәӆӆэ, вантэ, ащеӆ – вухаӆь хә.
Ӆўв хӑншум «О деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году, соблюдении и защите прав и законных интересов детей» нємпи путрӑӆ округ дума депутатӑт хәӆӑнтсӑт па лупсӑт, хуты ӆўв ма рәпитӆ, ӆўв щи путрӑӆн атэӆта шуши мир няврємӑт вәнӆтӑты вєр оӆӑӊӑн хӑншӑс.
Россия мўвев няврємӑт вәӆупсы ӆавӑӆты нє М.А. Львова-Белова лупӑс, хуты Югра мўвн ай пушхиет вәӆупсы ма вантман тӑйӆы.
Ӆўв путрӑӆн хӑншмӑн вәӆ: «Россия мўвевн арсыр мирӑт вәӆӆӑт, кашӑӊ мир ӆыв Тәрум Ащеӆа эвӑӆӆӑт, ӆыв рәт ясӊеӆн путӑртӆӑт, йис вәӆупсэӆ еӆӆы тәӆӑт. Кашӑӊ мир па мир пєӆы сӑмӑӊа вәӆ, кўтэвн вәӆман мўӊ и нумӑсн, и ӛрн еӆӆы йис вәӆупсэв тәӆўв па няврємӑт єнмӑӆӆўв.
Российской Федерация Конституция 19-мит статья щирн, мўӊ мўвев кәщайт кашӑӊ мира ӆўв щиреӆн вәӆты нётӆӑт… Кўтэвн ӆәхсӑӊа вәӆты мосӆ. Кашӑӊ мира ӆыв йис вәӆупсэӆ, рәт ясӊеӆ тәты мосӆ, ӆывеӆа кўтєӆн путӑртты пӑта рўщ ясӑӊ нётӆ. Арсыр мирӑт йис вәӆупсы, щит: ӆыв ясӑӊӆаӆ, йис путӑрӆаӆ, моньщӆаӆ, арӆаӆ, йистєӆн ӆыв щирӑӆн вәӆупсы…
Ёмвош округевн кәщайт пӑта мєт вуӆаӊ вєр – щит шуши мирӑт (хӑнтэт, вухаӆят, юрнӑт) няврємӑт вәнӆтыйӆты ат вєритсӑт. Няврємӑт муӆты вєрӑт пєӆы сащ тӑйӆӑт ки, щи вєрӑт Ёмвошӑӊ арсыр искусствайта вәнӆтӑты хотн мсыева уша вєрты вєритӆӑт...
Щӑта Россия мўвев вәтаӊ ариты, якты, хур хӑншты ёх няврємӑт вәнӆтӑӆӑт…
Югра мўвевн «IT-стойбище» па «Вўт кәртӑӊ ӑшкола – хӑтӆ мӑр ай няврємӑт тӑйты хот» вєр унтасн вўт кәртӑтн вәӆты няврємӑт Интернет хўват арсыр вєрӑта вәнӆтыйӆты вєритӆӑт.
Тәняӆ ван хӑтӆуп тыӆӑщн уша йис, хуты Югра мўвевн 49 арат IT-стойбище ӆэщӑтсы, щӑта йис щирн вәӆты 2 950 шуши хуят вәӆ. Щит эвӑӆт Сәрханӆ па Нуви сӑӊхум районӊӑнӑн вәӆты яӊ хоттєӆ ёх 3-7 оӆ ӆуват 18 няврєм Интернет унтасн ӑшколая ӆэщӑтӆыйт.
Округевн шуши мир рәт ясӊӑт ӆавӑӆты па еӆӆы тәты щира иса муй вєрӆы – ӑшколайтн йиӆуп «Вухаӆь ясӑӊ (1-9 класс)», «Хӑнты ясӑӊ (1-4 класс) учебникӑт вәӆӆӑт. Ас-угорской научной институт учёной ёх рәт ясӊӑт вәнӆтӑты пӑта мосты нєпекӑт хӑншӆӑт, щи тумпи тӑм йис электронной киникайт ӆэщӑтӆӑт».
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева