Знакомство с музыкальными инструментами обских угров в Международный день коренных народов мира

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Сегодня в день празднования Международного дня коренных народов мира, дети, находящиеся в летнем дневном лагере на базе Ханты-Мансийского центра содействия семейного воспитания, посетили Окружной Дом народного творчества.
Алексей Рещиков – руководитель клубного формирования Окружной Школы по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, на интерактивной программе «Мелодия журавля» познакомил детей с музыкальными традициями обских угров и рассказал о тонкостях звучания традиционного наигрыша «Куринька» на санквылтапе и нарс-юхе. Дети отметили мелодичность звучания инструментов и то, что они напоминают форму корабля.
Также детям было предложено отгадать загадки, например, звучал наигрыш и необходимо было провести соответствия со звуками природы. Они с увлечением отгадывали мелодичное звучание топота копыт оленя, прилёт журавлей, пение птиц и другие лесные звуки. Оказывается, юные участники интерактивной программы «Мелодия журавля» уже многое знают о культуре и жизни коренных малочисленных народов Севера.
В завершении мероприятия сотрудником Окружного Дома народного творчества Мариной Проняевой был проведен мастер-класс по изготовлению журавля в технике оригами. Заранее для детей были подготовлены все необходимые материалы. Детям поэтапно показали технику изготовления, как, не допуская ошибок, нужно правильно загибать бумагу. Это было целое искусство! Журавль, сделанный своими руками, оказался ценным и дорогим подарком.
Оксана Албина