Лучший этнокультурный центр выберут в Югре

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В Окружном Доме народного творчества открыт прием заявок на участие в Смотре деятельности этнокультурных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Мероприятие проводится с целью создания условий для поддержки самобытного этнокультурного развития народов, проживающих в Югре, посредством активизации исследовательской, аналитической, организационно-творческой и методической работы.
В Смотре могут принять участие:
- учреждения культурно-досугового типа муниципальных образований автономного округа, являющиеся этнокультурными центрами (центрами национальных культур);
- учреждения культуры, в состав организационной структуры которых входят этнокультурные центры, отделы национальных культур;
- общественные организации, выполняющие функции этнокультурных центров.
Для участия в Смотре Этнокультурные центры предоставляют заявку и видеопрезентацию продолжительностью до 10 минут на адрес электронной почты onk@odntugra.ru.
Заявки на участие принимаются до 1 ноября 2022 года.
Учреждения, одержавшие победу, будут приглашены в декабре 2022 года в Ханты-Мансийск для представления лучших практик и участия в Цикле мероприятий Съезда директоров культурно-досуговых учреждений муниципальных образований автономного округа.
Смотр проводится при поддержке Департамента культуры Югры и Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре.
Более подробную информацию можно узнать в Регламенте проведения Смотра и по номеру телефона: (3467) 32-15-62 (Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна).
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