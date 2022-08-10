Медики Нижневартовский психоневрологической больницы вернулись из Мариуполя

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В составе 4 человек, на протяжении двух недель, вместе с Мариупольскими коллегами они спасали жизни жителей разрушенного города. Каждый день медики работали в тяжелых физических условиях, по дороге в больницу наблюдали разрушенные дома и могилы возле подъездов, слушали множественные истории о потере членов семьи, осматривали детей в разрушенных зданиях без крыши и стен. Несмотря на все это, они понимали — важно сохранить самообладание, так как оказывать помощь нуждающимся — это призвание медицинских работников.
Не покладая рук, при отсутствии воды и света, в полуразрушенной больнице специалисты оказывали медицинскую помощь, заботясь о мариупольских пациентах. Сутки через сутки длилась их рабочая смена, а в свободное время они оказывали адресную помощь, так как пациенты по тяжести состояния самостоятельно не могли обратиться за медицинской помощью. Коллегам приходилось делать перевязки у подъезда и обрабатывать раны от осколочных ранений посередине улицы. «Там не важна была твоя специальность и профессиональная субординация, мы работали за врача, за медсестру и раздавали хлеб, если это было необходимо. Многие здания, включая объекты социального назначения, были разрушены, и мы принимали участие в разборе завалов», — комментирует участник группы, которая в Мариуполе впервые стала донором крови, так как в связи со сложившейся ситуацией в городе совершенно не хватало компонентов крови.
По наблюдению медиков, жителям Мариуполя была важна и психологическая поддержка, так как все они уже много лет живут в состоянии стресса в связи с потерей близких, собственного жилья и чувства безопасности.
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