Изменены сроки проведения всероссийских конкурсов Ассоциации женщин-предпринимателей России

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В связи с предложениями региональных отделений ассоциации, всероссийские конкурсы в 2022 году проведут 29–30 сентября в Москве.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ, проводит семь всероссийских конкурсов: «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина-директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века».
Конкурсы проходят с 1997 года, их основная задача — выявление и поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии.
Ассоциация женщин-предпринимателей России приглашает югорчан принять участие в конкурсах. Дополнительную информацию о каждом направлении можно найти на официальном сайте https://assower.ru/index.php?mn=def&mns=konkyrsy.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры