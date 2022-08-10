В Югру по приглашению Россотрудничества приехали молодые соотечественники

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Участники федерального проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!» из Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении, Беларуси, Польши, Таджикистана, Израиля и Казахстана познакомятся с образовательными и промышленными возможностями региона, его культурно-исторической самобытностью.
В первый день визита в Ханты-Мансийск ребята посетили Музей природы и человека, Окружной дом народного творчества, культурно-развлекательный комплекс «Арена Югра», Ледовый дворец спорта, музей «Торум Маа» и «Археопарк».
После экскурсии на площадке форума «Утро» с гостями встретилась губернатор Югры Наталья Комарова.
«Мы в регионе стремимся к тому, чтобы беречь и использовать богатство, которые сохранили в веках коренные народы. Эти люди создали условия для того, чтобы представитель каждого народа, который приезжает на нашу территорию, чувствовал себя как дома, состоялся здесь как профессионал, как личность. Я рада нашей с вами встрече. Добро пожаловать в Югру», — отметила губернатор.
Зарубежные соотечественники вместе с Натальей Комаровой побывали на площадках регионов УрФО, познакомились с их культурой и бытом, а также встретились с общественниками Югры, реализующими проекты, связанные с поддержкой и развитием национальных промыслов народов ханты и манси.
Завершил программу «Фестиваль дарения», приуроченный к Международному дню коренных малочисленных народов. Глава региона и зарубежные гости вместе раскрасили и обменялись традиционными оберегами коренных народов.
Добавим, Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников с 2014 года. Ежегодно более 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет приезжают в нашу страну, чтобы узнать о современной жизни исторической родины, прочувствовать её многонациональную культуру, попрактиковаться в русском языке и найти друзей из других государств.
Поездка делегации молодых соотечественников в Югру организована при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа.