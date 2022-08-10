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За прошедшие сутки в Югре ликвидированы три лесных пожара на площади 1,5 тысячи гектаров. Локализованы два возгорания, площадь локализации выросла на 5,9 гектара.
По данным на 9:00 10 августа, в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 64 лесных пожаров на площади 110 тысяч гектаров, из них локализовано 22 лесных пожара на площади 40,6 тысячи гектаров.
Общая группировка лесопожарных сил увеличена на 11 человек. На землях лесного фонда возгорания тушат 1568 человек, среди которых работники базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, «Центроспаса-Югории», парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы.
В заповеднике «Малая Сосьва» действует один пожар на площади 1890 гектаров, в тушении которого принимает участие 151 человек – сотрудники заповедника и федеральной авиалесоохраны.
В ликвидации возгораний задействовано 46 единиц спецтехники, авиатехника: 14 самолётов АН-2, А-22, 8 вертолётов, в том числе 4 вертолёта с возможностью применения водосливных устройств, 3 самолёта МЧС России: два Бе-200 и один Ил-76.
За минувшие сутки с помощью вертолётной техники и самолётов Бе-200 произвели 58 сливов воды (619 тонн воды), отработано более 10 км кромки возгораний.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах, Нягани и Югорске в ближайшие сутки прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в лесах.
Напомним, со 2 августа в автономном округе введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесопожарной обстановки. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает гражданам посещать леса и въезжать в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.