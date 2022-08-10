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3 августа в МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» (г. Советский) начала работу передвижная фотовыставка Натальи Поповой «Исландия - страна северных мифов» из фондов БУ «Государственный художественный музей» г. Ханты-Мансийска.
Вниманию посетителей представлены фотоработы, создающие особенную картину мира Исландии. Уникальность этой страны состоит в удивительных мифах и сагах, в которых отражается загадочная, живущая в глубоком внутреннем и внешнем противостоянии холода и жары, тьмы и света, природа Исландии.
Огонь и вода, лед и пламень, ледник и вулкан. Все это – Исландия! Когда мы говорим о том, что противоположности притягиваются, невольно складывается ассоциативный ряд. Исключая взаимоотношения между людьми, среди ярких контрастов – стихии и явления. Лед с севера и горящие искры с юга, по легенде, смешались в бездне. Так возникла мифическая страна противоположностей.
Уникальность Исландии – растворение мифологии и истории в природе. Никакой особенной архитектуры или изобразительного искусства. Только человек и природа. И, конечно же, мифы и саги. Мир исландских мифов проникнут прихотливой, пугающей фантазией. Мир исландских саг – это мир суровой, военной повседневности, в котором все воюют со всеми, и выживает сильнейший. Мифы и саги – два зеркала, в которых по-разному отражается загадочная, живущая в глубоком внутреннем и внешнем противостоянии холода и жары, тьмы и света природа Исландии. И всё это можно увидеть на фотографиях Натальи Поповой.
Каждый посетитель выставки благодаря фотоработам получит возможность создать свой образ Исландии. Но самое главное – оценить резонанс, возникающий в его душе и сознании во время погружения в созерцание природы, изображенной на снимках.
Выставка будет работать в музее истории и ремесел Советского района до 5 сентября 2022 г.
Биографическая справка. Наталья Попова - молодой художник, родилась в Москве в 1988 году. В 1994 году переехала в Бельгию, где окончила среднюю школу. Поступила в Кардиффский университет, где изучала европейскую политику и журналистику. Затем работала фотокорреспондентом газеты «Gair Rhydd». Сейчас живет и работает в Люксембурге.
Дата (период): 3 августа - 5 сентября 2022
Место проведения: МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» (г. Советский)
Государственный художественный музей