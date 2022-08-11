В Международный день коренных народов мира Губернатор Югры встретилась с представителями коренных малочисленных народов Севера

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9 августа в Международный день коренных народов мира Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с представителями коренных малочисленных народов Севера Югры – участниками и финалистами Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».
Образовательная программа реализована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с МГИМО, МИД России и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Проект направлен на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях.
Встреча участников программы состоялась на площадке молодежного форума «Утро» Уральского федерального округа.
Участники всероссийской образовательной программы рассказали о своих этнопроектах Губернатору Югры и соотечественникам – молодым людям из 11 стран мира.
Председатель Нижневартовского городского отделения общественной организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова представила проект «Экоэтнопарк», на базе которого расположена этнодеревня.
Вице-президент Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-Най» Федор Никитин рассказал о проекте по созданию творческого объединения финно-угорских народов «Живая нить».
О современных решениях по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера рассказал председатель Правления родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Ялпын Маа» (Святая земля) Денис Вынгилев представив проект «Онлайн-переводчик мансийского языка».
Победитель Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» Вера Кондратьева представила проект «Тиминт Арэх» (Такая песня) в основу которого положена идея единства людей через универсальный и понятный всем народам и странам «язык музыки».
В завершении встречи участники расписали и подарили друг другу керамический кулон-оберег с традиционным орнаментом-символом коренных народов Севера «Солнце».
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