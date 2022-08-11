В Международный день коренных народов мира Губернатор Югры встретилась с представителями коренных малочисленных народов Севера

  • Русский
В Международный день коренных народов мира Губернатор Югры встретилась с представителями коренных малочисленных народов Севера

9 августа в Международный день коренных народов мира Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с представителями коренных малочисленных народов Севера Югры – участниками и финалистами Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».

         Образовательная программа реализована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с МГИМО, МИД России и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

         Проект направлен на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях.

         Встреча участников программы состоялась на площадке молодежного форума «Утро» Уральского федерального округа.

         Участники всероссийской образовательной программы рассказали о своих этнопроектах Губернатору Югры и соотечественникам – молодым людям из 11 стран мира.

         Председатель Нижневартовского городского отделения общественной организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова представила проект «Экоэтнопарк», на базе которого расположена этнодеревня.

         Вице-президент Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-Най» Федор Никитин рассказал о проекте по созданию творческого объединения финно-угорских народов «Живая нить».

          О современных решениях по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера рассказал председатель Правления родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Ялпын Маа» (Святая земля) Денис Вынгилев представив проект «Онлайн-переводчик мансийского языка».

         Победитель Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» Вера Кондратьева представила проект «Тиминт Арэх» (Такая песня) в основу которого положена идея единства людей через универсальный и понятный всем народам и странам «язык музыки».

         В завершении встречи участники расписали и подарили друг другу керамический кулон-оберег с традиционным орнаментом-символом коренных народов Севера «Солнце».

Информация Депполитики Югры

Чт, 11/08/2022 - 09:57

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.