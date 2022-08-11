Делегация Югры примет участие в XVII выставке-ярмарке «Сокровища севера. Мастера и художники России — 2022»

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Делегация Югры примет участие в XVII выставке-ярмарке «Сокровища севера. Мастера и художники России — 2022»

Делегация Югры примет участие в выставке-ярмарке «Сокровища севера. Мастера и художники России — 2022», которая будет проходить с 14 по 18 сентября 2022 года в Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), павильон № 55.

В составе югорской делегации — театр костюма КТЦ «Югра-Классик», который на конкурсной программе фестиваля этнической моды «Полярный стиль» представит дефиле двух коллекций «Тонье» и коллекцию по мотивам картин Геннадия Райшева.

Как отметили организаторы мероприятия, на выставке «Сокровища севера. Мастера и художники России — 2022» будут представлены художественные работы из бивня мамонта, клыка моржа, ро́га и кожи оленя, дерева, национальные сувениры народов Севера, ювелирные изделия, а также продукция общин: мясные и рыбные деликатесы, дикоросы из экологических чистых северных регионов.

Также в рамках выставки состоится круглый стол «Электронные образовательные ресурсы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: достижения и перспективы развития» и научно-практическая конференция «Этнологическая экспертиза: стратегии и перспективы развития этнических сообществ, промышленности и науки».

Стать участником или ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном сайте XVII выставки-ярмарки «Сокровища севера. Мастера и художники России — 2022» https://www.aborigenexpo.ru/index/conception/programm/

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Чт, 11/08/2022 - 10:13

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