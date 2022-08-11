В диспансере приступил к работе клинический фармаколог

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В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи больным туберкулезом в штат КУ «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер» принят клинический фармаколог Виталий Богордаев.
Основная задача клинического фармаколога заключается в выборе наиболее эффективного и безопасного лекарственного препарата для конкретного пациента в оптимальной дозировке и по оптимальной цене. Рациональный выбор лекарственного препарата и его дозы осуществляется с учетом возраста пациента и его патофизиологических особенностей. Следует учитывать взаимодействие лекарственных средств друг с другом, фармакокинетику и метаболизм препарата в соответствии с особенностями патологии у пациента. Генетические различия в метаболизме обусловливают различную эффективность лекарственного препарата у разных больных.
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